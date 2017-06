KÖLN (dpa-AFX) - Die "Kölnische Rundschau" zu Iran/Terror:

"Der Doppelanschlag von Teheran trifft das Mullah-Regime ins Mark. Wenn es Terroristen in einem Land, in dem Geheimdienst und Sicherheitskräfte allgegenwärtig agieren, gelingt, gewaltsam das Parlament und das Mausoleum des Gründers der Islamischen Republik, AyatollahChomeini, zu stürmen, erschüttert das die vermeintlich unumschränkte Macht der Regierenden zutiefst. Bisher bezeichnete sich der Iran stolz als das sicherste Land im gesamten Nahen Osten. Dieses Selbstverständnis dürfte fürs Erste zerstört sein. Die abscheuliche Attacke zeigt allerdings auch, dass selbst strengste Sicherheitsvorkehrungen in einer der brutalsten Diktaturen der Welt nicht vor den Verbrechen zu allem entschlossener Mörderbanden schützen. Bei allem Verständnis für die berechtigte Diskussion über Sicherheitsmaßnahmen in unseren westlichen Demokratien sollte dies auch uns zu denken geben. Selbst die Abschaffung von Freiheit bewahrt nicht vor Terror."/yyzz/DP/she

