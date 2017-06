Bis jetzt lief es gut für die Anleger. Verwöhnen uns die Märkte auch im zweiten Halbjahr oder droht die große Ernüchterung?

Die Börsen eilen von Rekord zu Rekord, die Wirtschaftsdaten hellen sich auf, die Politik mag zwar in einigen Bereichen turbulent sein, in den für die Börsen entscheidenden Themen ist es aber immer gut gegangen. Die Eurozone ist zwar immer noch schwer krank, doch wird die Politik der Krisenunterdrückung - nicht Lösung - auf absehbare Zeit fortgesetzt.

Schwere Fragen

Stellt sich die Frage, wie es im zweiten Halbjahr weitergeht. Vordergründig spricht wenig gegen eine Fortsetzung des positiven Trends, trotz der an dieser Stelle vor einigen Wochen diskutierten zehn möglichen Gründen für einen Crash. Dennoch stehen wir als Anleger vor schwierigen Fragen:

Der Boom an den Börsen widerspiegelt immer noch mehr die Hoffnung auf eine echte Verbesserung der Gewinnlage der Unternehmen als echte Gewinnverbesserungen. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Gewinne anziehen?

Der Aufschwung wird vor allem von billigem Geld getrieben, was zu immer sichtbareren Blasen führt. In Deutschland, wie die aktuelle WirtschaftsWoche eindrücklich diskutiert, aber auch in anderen Ländern der Welt. So lag die Marktkapitalisierung der US-Unternehmen relativ zum BIP schon fast wieder auf dem Rekordstand vom Jahr 2000. Der Index aller Vermögenswerte hat sich erneut deutlich von der Entwicklung des BIP entfernt. Wie lange können sich die Vermögenswerte noch von der Realität abkoppeln?

Die Angst vor Zinserhöhungen nimmt wieder ab, was an der geringer als erwarteten Inflation liegt (billiges Öl!) und der immer noch enttäuschenden Entwicklung der Realwirtschaft, man denke an die jüngsten US-Arbeitsmarktzahlen. Dennoch bleiben Zinserhöhungen auf der Agenda. Die Bank of America geht gar davon aus, dass die Fed am Ende die ...

