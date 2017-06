=== *** 08:00 GB/Vorgezogene Parlamentswahlen in Großbritannien (Schließung der Wahllokale um 23:00 Uhr) *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 10:00 DE/Uniper SE, HV, Essen 10:00 DE/Brenntag AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Scout24 AG, HV, Berlin 10:00 DE/Bundesinnenminister de Maiziere und BDI-Chef Kempf, Teilnahme an der Veranstaltung "Wirtschaftsschutz gemeinsam stärken", Berlin 10:30 DE/VTG AG, HV, Hamburg *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 11:00 EU/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj 2. Veröff.: +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj 4. Quartal: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj 11:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, BI-PK, Frankfurt 12:00 AR/Bundeskanzlerin Merkel mit Wirtschaftsdelegation in Argentinien, Buenos Aires *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 248.000 *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Tallinn *** 16:00 US/Geheimdienstausschuss des Senats, Aussage des früheren FBI-Chefs Comey zur Russland-Affäre, Washington - DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Capital Markets Day, Frankfurt ===

June 08, 2017

