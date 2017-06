Wegen ihrer Unternehmenskultur haben viele IT-Firmen Probleme, Fachkräfte zu binden. Im Interview erklärt Recruiting-Experte Frank Rechsteiner, was die Gründe dafür sind - und warum Start-ups als Vorbilder taugen.

Vor allem in der IT-Branche beklagen immer mehr Unternehmen den Fachkräftemangel. In seinem neuen Buch "Kulturbasiertes IT-Recruiting: Warum Headhunter für Ihr Unternehmen überflüssig sind" geht der Frank Rechsteiner der Frage nach, wie diese Betriebe die besten Mitarbeiter finden können. Wesentlich ist nach Meinung des Recruiting-Experten und Inhaber der Hype Group, die sich auf Strategieberatung für IT-Unternehmen spezialisiert hat, dabei die Unternehmenskultur. Im Interview erklärt er, warum viele Firmen Probleme haben, ihre Kultur klar zu kommunizieren, in wie weit sich Unternehmen an Start-ups orientieren können und warum selbst der beste Mix an Recruiting-Instrumenten nichts nützt, wenn die Kultur nicht stimmt.

Ihr neues Buch heißt "Kulturbasiertes IT-Recruiting". Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?Ich habe in den vergangenen Jahren festgestellt, dass viele IT-Experten wegen der Unternehmenskultur den Betrieb, der sie mit viel Aufwand und hohen Kosten angeworben hat, schnell wieder verlassen. Diese Beobachtung habe ich zum Anlass genommen, einen Sechs-Punkte-Plan zu erstellen, wie IT-Unternehmen ein kulturbasiertes Recruiting etablieren können. Denn die Kultur ist die Basis allen Wirkens.

Eine Kultur hat ja jedes Unternehmen. Was ist das Problem?Recruiting findet in vielen Fällen noch ganz klassisch wie vor zehn Jahren statt. In der IT-Welt gelten aber schon längst andere Regeln. Der Fachkräftemangel nimmt weiter zu - IT-Experten können sich ihren Arbeitgeber in aller Regel selber aussuchen. Deshalb stellt sich die entscheidende Frage: Wie kann sich ein IT-Unternehmen für diese Fachkräfte besonders attraktiv darstellen? Schließlich werben alle Unternehmen mit den gleichen Floskeln und Phrasen um Fachkräfte.

Doch die spielen für die wenigsten IT-Experten eine Rolle. Viel wichtiger ist der "cultural fit" - also dass die Unternehmenskultur zum potenziellen Mitarbeiter passt und umgekehrt. Denn wenn dieser merkt, dass er und der Betrieb nicht zusammenpassen, wird er ihn auf kurz oder lang wieder verlassen - oder die Zusammenarbeit wird für beide Parteien eine sehr anstrengende Angelegenheit.

Wie kann das passieren?

Oftmals gibt es große Unterschiede zwischen der tatsächlichen und von den Verantwortlichen gewünschten Unternehmenskultur. Dann merken beide Seiten erst später, dass sie eigentlich gar nicht zusammenpassen. Geld und Zeit gehen verloren.

Vielen Unternehmen ist sicherlich ...

