Mit Luxusmarken zu Discounterpreisen will die Outlet-Kette Saks Off 5th Deutschlands Einkaufsstraßen erobern. Kann das Geschäftsmodell funktionieren?

Jetzt muss es schnell gehen. Vorne am Schaufenster müht sich ein Fensterputzer um streifenfreien Glanz. Hinten am Fahrstuhl wuchtet ein Mitarbeiter eine schwere Reinigungsmaschine über die hellen Kacheln des Düsseldorfer Carsch-Hauses. Auf allen Etagen wuseln und wirbeln sie noch am Mittwochmorgen, putzen hier, glätten dort und verleihen dem Traditionskaufhaus den letzten Schliff. Schließlich soll es in ein paar Stunden losgehen: Die erste deutsche Filiale des Edel-Outlets Saks Off 5th öffnet ihre Pforten.

Das Label, das wie die Warenhauskette Kaufhof zum Reich des kanadischen Handelskonzerns HBC gehört, will künftig in besten Citylagen Top-Marken zu Discountpreisen verkaufen. Neben dem Düsseldorfer Flaggschiff werden demnächst vier weitere Standorte an den Start gehen, darunter Häuser in Frankfurt und Wiesbaden. Das Branchen-Fachblatt "Textilwirtschaft" sieht in der neuen Billigkette bereits "eines der spannendsten Handelsprojekte dieses Jahres in Europa".

Doch hat das Konzept im hart umkämpften deutschen Modemarkt tatsächlich eine Chance? Bei einer Eröffnungsparty am Abend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...