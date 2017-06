Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PORSCHE - Die Finanzholding Porsche SE hat liquide Mittel in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Mit dem Geld, so beteuert es das Management, will die Gesellschaft in neue innovative Unternehmen investieren. Am Mittwoch gaben die Stuttgarter die Übernahme der PTV-Gruppe aus Karlsruhe bekannt. Das Unternehmen sieht sich selbst als führenden Softwareanbieter für Verkehrsplanung und Transportlogistik. PTV kann aber noch mehr, wie Porsche-Vorstand Philipp von Hagen im Gespräch mit dem Handelsblatt betonte. Als eine der wenigen könne PTV Simulationen für den Verkehr von Personen und Fahrzeugen sowie Gütern simulieren. (Handelsblatt S. 23)

STADA - Die Finanzinvestoren Bain und Cinven versuchen mit einem doppelten Kniff, die geplante Übernahme von Stada zu retten. Sie räumen den Aktionären des hessischen Arzneimittelherstellers mehr Zeit für die Annahme ihrer milliardenschweren Offerte ein und geben sich zugleich mit einer niedrigeren Zustimmung zufrieden, wie die Beteiligungsgesellschaften am Mittwochabend mitteilten. (Handelsblatt S. 25)

EQUINET - Die Frankfurter Investmentbank Equinet passt angesichts der Anfang 2018 zur Einführung anstehenden EU-Marktrichtlinie Mifid II ihr Geschäftsmodell an. Wie Vorstandschef Lutz Weiler in einem Interview ankündigt, will sich die Gesellschaft vom Designated Sponsor zum Corporate Broker wandeln. Nach einem Fehlbetrag 2016 plant Equinet für 2017 ein "gutes positives Ergebnis" sowie einen Ertragsanstieg um rund 20 Prozent. (Börsen-Zeitung S. 2)

HUDSON'S BAY - Die Kaufhof-Mutter Hudson's Bay Company sieht für ihre neue Outlet-Kette Saks Off 5th in Europa große Möglichkeiten. "Wir sehen längerfristig ein Potenzial für rund 200 Filialen", sagte Wayne Drummond, Europachef von Saks Off 5th. Start ist jetzt in Deutschland, der erste Laden eröffnet an diesem Donnerstag in Düsseldorf. "Wir haben die wirtschaftlichen Bedingungen in vielen Städten intensiv geprüft und sind davon überzeugt, dass unser Konzept an 40 deutschen Standorten funktionieren kann. In einigen Städten wie Berlin oder München sehen wir Potenzial für bis zu drei Filialen", so Drummond. Weitere Länder sind fest eingeplant. (Handelsblatt S. 16 und 26)

FERNBUSSE - Die Konsolidierung im deutschen Fernbusmarkt führt zu einem deutlich geringeren Angebot. "Die Zahl der Fahrten verringerte sich in eineinhalb Jahren um 35 Prozent", sagte Verkehrsexperte Christoph Gipp vom Berliner Marktforschungsinstitut Iges. So seien Ende 2015 pro Woche in Deutschland 4.653 Fahrten (Hin- und Rückfahrt) angeboten worden, aktuell sind es knapp 3.000. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Verbindungen von 328 auf 252 zurück. "Für die Kunden wird die Auswahl damit kleiner", so Gipp. (Mitteldeutsche Zeitung Online)

