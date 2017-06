NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Munich Re dank verbesserter Gewinnaussichten von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank eines guten Starts im deutschen Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft und niedrigerer Finanzierungskosten erhöhte Analyst Kamran Hossain in einer Studie vom Donnerstag die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr. Alles in allem biete die Aktie wie des Konkurrenten Swisse Re attraktive Kapitalrenditen. Der Experte bekräftigte daher in einer Branchenstudie die "Outperfom"-Einstufung für die beiden Papiere. Die Anteile der Hannover Re stuft er dagegen weiter mit "Sector Perform" ein./zb/ag

ISIN DE0008430026

AXC0023 2017-06-08/06:57