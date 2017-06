Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KRANKENKASSEN - Die gesetzliche Krankenversicherung baut ihre Reserven auch im laufenden Jahr weiter aus. Im ersten Quartal haben die noch 113 Krankenkassen nach Recherchen der Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Überschuss von 620 Millionen Euro erzielt. Das sind gut 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahresquartal. Damit steigen die Rücklagen der Krankenkassen auf den Rekordwert von 16,5 Milliarden Euro. Die Zahlen zeigen überdies eine unterschiedliche Finanzentwicklung der einzelnen Kassenarten. So konnten im Jahresvergleich die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) ihren Überschuss von 72 auf 361 Millionen Euro ausbauen, wogegen der Quartalsüberschuss der Ersatzkassen im Jahresvergleich von 206 auf 155 Millionen Euro sank. (FAZ S. 19)

RENTE - SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz pocht auf eine Begrenzung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Dies sei eine Bedingung der SPD an jeden möglichen Koalitionspartner nach der Bundestagswahl, betonte er. "Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben - der Handwerker, die Krankenpflegerin, die Erzieherin - sind häufig schon früher erschöpft. Wir müssen auch an diese Menschen denken", so Schulz. (Passauer Neue Presse)

RENTE - Der ehemalige Chef der Wirtschaftsweisen Bert Rürup glaubt nicht, dass das Versprechen der SPD, die gesetzliche Rente auf dem heutigen Niveau zu stabilisieren, länger als bis 2030 halten wird. Er rechnet im Gegenteil damit, dass es im Rahmen der von SPD-Chef Martin Schulz angekündigten Verhandlungen über einen neuen Generationenvertrag schon bald nach der Bundestagswahl zur Entscheidung kommen wird, das Rentenniveau nach 2030 weiter absinken zu lassen. Damit werde das Rentenversprechen der SPD aber nur den heutigen Rentnern und den rentennahen Jahrgängen eine garantierte Verbesserung bringen, betonte Rürup. (Handelsblatt S. 1)

CYBERATTACKEN - Deutsche Sicherheitsbehörden halten mittelständische Unternehmen für schlecht geschützt gegen Hackerangriffe und warnen vor Wirtschaftsspionage von Geheimdiensten aus dem Ausland. "Kleine und mittelständische Unternehmen sind sich nicht immer hinreichend bewusst, dass an ihren Geschäftsideen nicht nur Konkurrenten interessiert sind, sondern auch ausländische Nachrichtendienste", sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. So stellten nachrichtendienstliche Angriffe eine nicht unerhebliche Gefahr für den Erfolg deutscher Unternehmen dar. (FAZ S. 24)

DIGITAL - Im Vorfeld des am Montag startenden Digitalgipfels in Ludwigshafen fordern Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries, Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles und Justizminister Heiko Maas mehr Regeln in der digitalen Welt. In einem gemeinsamen 80-seitigen Positionspapier mit dem Titel "Digitalpolitik für Wirtschaft, Arbeit und Verbraucher", das dem Handelsblatt vorliegt, plädieren die SPD-Minister in Bezug auf neue digitale Geschäftsmodelle wie etwa Internet-Plattformen für mehr Regulierung, eine gründlichere Aufsicht und einheitlichere Regeln in Europa. (Handelsblatt S. 10)

MAUT - Österreich ist fest entschlossen, gegen die Pkw-Maut in Deutschland zu klagen, weil sie Ausländer benachteilige. Dabei genießen Autofahrer in Österreich ebenfalls steuerliche Erleichterungen, die einen Teil der Aufwendungen für die dortigen Straßennutzungsgebühren kompensieren. Dennoch bleibt Verkehrsminister Jörg Leichtfried von der sozialdemokratischen Regierungspartei SPÖ hart. "Das deutsche Modell ist eine reine Ausländermaut. Österreicher, Franzosen und Italiener zahlen, die Deutschen werden geschont", sagte er der FAZ. "Aus unserer Sicht diskriminiert diese Maut EU-Bürger. Das werden wir nicht einfach so hinnehmen, darum klagen wir vor dem Europäischen Gerichtshof." (FAZ S. 18)

DIW - DIW-Chef Marcel Fratzscher wird "angst und bange", wenn er auf das hochverschuldete Italien blickt. Im Interview spricht der Topökonom aber nicht nur über den Wackelkandidaten der Euro-Zone, sondern auch über verzerrte Anleihemärkte und das falsche Sparen der Deutschen. "Der Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik wird sehr schwierig", sagte er. (Handelsblatt S. 32)

GLYPHOSAT - Der Streit um mögliche Risiken des Pflanzenvernichters Glyphosat entwickelt sich in den USA zu einem Politikum. Im Zentrum steht die amerikanische Umweltbehörde EPA, die den Dieselskandal ans Licht gebracht hat. Ein früherer Direktor der Pestizid-Abteilung dort steht im Verdacht, die Risikobewertung von Glyphosat beeinflusst zu haben - und zwar zugunsten des US-Herstellers Monsanto. Dies legen zumindest interne E-Mails aus dem Konzern nahe, die vor Kurzem im Zuge eines Gerichtsverfahrens in den USA publik wurden. (SZ S. 23)

