Die Anhörung des entlassenen FBI-Chefs Comey und die Sitzung der Europäischen Zentralbank dämpfen die Aktivität am deutschen Aktienmarkt. Vorbörslich pendelt der Dax wenig verändert leicht über dem Vortagsniveau.

Der frühere FBI-Chef James Comey erscheint am Donnerstag (1600 MESZ) zu einer mit großer Spannung erwarteten Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. US-Präsident Donald Trump hatte Comey am 9. Mai fristlos entlassen. Comey steht bei der Anhörung unter Eid. Seine Aussage kann erhebliche Auswirkungen auf Trumps Präsidentschaft haben.

Investoren an der Wall Street hatten eine erste Aussage von Ex-FBI-Chef James Comey mit Erleichterung aufgenommen. Die Erklärung enthalte nichts Neues, was Präsident Donald Trump in ernsthafte Schwierigkeiten bringen könnte, sagte Peter Costa, Präsident ...

