FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VODI XETR GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC 0.115 EUR

RHK XETR DE0007042301 RHOEN-KLINIKUM O.N. 0.350 EUR

JEN XETR DE0006229107 JENOPTIK AG O.N. 0.250 EUR

CHL XETR CNE1000002L3 CHINA LIFE INS. H YC 1 0.032 EUR

AFO1 XETR GB0006731235 ASSOC. BR. FOODS LS-,0568 0.131 EUR

UN9 XETR AT0000821103 UNIQA INSURANCE GROUP AG 0.490 EUR

FPH XETR DE000FPH9000 FRANCOTYP-POSTALIA HLDG 0.160 EUR

BY6 XETR CNE100000296 BYD CO. LTD H YC 1 0.023 EUR