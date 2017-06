The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB42F9 BAY.LDSBK.IS. 17/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EV72 DEKA IHS MTN S 7521 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K1U1 DEKA STUFENZINS ANL 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QW7 LB.HESS.THR.CARRARA 6E17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB4089 LDSBK.SAAR OPF A408 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013256229 VINCI S.A. 17/22 CV 2 BD02 BON USD N

CA XFRA US00912XAW48 AIR LEASE 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US046353AN82 ASTRAZENECA PLC 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US046353AP31 ASTRAZENECA PLC 17/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US046353AQ14 ASTRAZENECA PLC 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US209111FL29 CONS. EDISON NY 2047 BD02 BON USD N

CA XFRA USU88030AZ19 TENET HEALTHC. 17/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US654902AD73 NOKIA OYJ 17/22 BD03 BON USD N

CA XFRA US654902AE56 NOKIA OYJ 17/27 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1090177442 EUR.BK REC.DEV. 14/19 BD03 BON IDR N

CA XFRA XS1116569325 KOMMUNALBK 14/19 MTN BD03 BON IDR N

CA XFRA XS1496739464 ASIAN DEV. BK 16/26 MTN BD03 BON INR N

CA XFRA XS1623614572 IMPALA PLATIN.H. 17/22 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1626023904 INTER-AMER.DEV.BK 17/21 BD03 BON IDR N

CA XFRA XS1629387462 HDLBGCEM.FIN.LU. 17/27 BD03 BON EUR N

CA WCMN XFRA DE000A2E4K27 WCM BET.GRD.AG O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA N4G XFRA DE000A161NR7 THE NAGA GROUP AG NA O.N. EQ01 EQU EUR N