The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US05252BCE74 A.N.Z. BKG GRP 14/17 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA HK0000202710 SOAR RISE 2017 BD02 BON CNY N

CA XFRA US05253JAF84 A.N.Z. BKG GRP (NY) 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0303133564 EIB EUR.INV.BK 07/17 MTN BD02 BON RUB N

CA ASMD XFRA XS0304756405 ASML HOLDING N.V. 07/17 BD02 BON EUR N

CA JTQA XFRA XS0305188533 GLENCORE FIN.(CA)07/17MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0787826501 WORLD BK 12/17 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1075471265 RCI BANQUE 14/17 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1077632013 STAND. CHART. 14/17FLRMTN BD02 BON EUR N

CA IWEL XFRA CA52170Y1007 LEADFX INC. EQ00 EQU EUR N

CA BNRN XFRA DE000A2DAND5 BRENNTAG AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y