FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2XX XFRA NO0010716863 XXL ASA A NK -,40 0.211 EUR

FPH XFRA DE000FPH9000 FRANCOTYP-POSTALIA HLDG 0.160 EUR

WWG XFRA DE0007760001 GELSENWASSER AG 21.160 EUR

RHK XFRA DE0007042301 RHOEN-KLINIKUM O.N. 0.350 EUR

MSH XFRA DE0007016008 WASGAU PROD.HANDELS AG 0.240 EUR

JEN XFRA DE0006229107 JENOPTIK AG O.N. 0.250 EUR

ABA XFRA DE0006209901 ALBA SE O.N. 3.250 EUR

EUK3 XFRA DE0005706535 EUROKAI KGAA VZO 1.500 EUR

CHL XFRA CNE1000002L3 CHINA LIFE INS. H YC 1 0.032 EUR

BY6 XFRA CNE100000296 BYD CO. LTD H YC 1 0.023 EUR

RCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.318 EUR

I6T XFRA CA4656761042 ITHACA ENERGY INC.

C5Y XFRA CA1388731046 CANYON SERVICES GROUP INC

35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.054 EUR

HQF XFRA BMG313751015 EMPEROR CAPITAL GRP HD-01 0.002 EUR

3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.241 EUR

UN9 XFRA AT0000821103 UNIQA INSURANCE GROUP AG 0.490 EUR

A0W XFRA GB00BDGTXM47 ARROW GLOBAL GROUP LS-,01 0.074 EUR

OFZ XFRA AU000000OFX5 OFX GROUP LTD. 0.020 EUR

RH7 XFRA NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD 0.060 EUR

JMT2 XFRA GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATT. LS 1,101698 0.627 EUR

FL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.161 EUR

RIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.027 EUR

APGN XFRA IE00BXC8D038 APPLEGREEN PLC EO-,01 0.013 EUR

PEYA XFRA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,001 0.280 EUR

BF3 XFRA US0967611015 BOB EVANS FARMS DL-,01 0.303 EUR

LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.468 EUR

FRLN XFRA BMG3682E1921 FRONTLINE LTD DL 1 0.134 EUR

VODI XFRA GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC 0.115 EUR

LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.268 EUR

2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.114 EUR

0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.266 EUR

HK51 XFRA BMG2345T1099 CONCORD NW ENERGY HD-,01 0.001 EUR

5HB XFRA CNE100001W69 SHAGHAI HAOH.BI.TE.H YC 1 0.066 EUR

2YU XFRA KYG2120K1094 CN YUH.ED.CORP. HD-,00001 0.005 EUR