FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
G24 XETR DE000A12DM80 SCOUT24 AG NA O.N. 0.300 EUR
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