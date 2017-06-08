FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.06.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1
DST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01
HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1
DST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01
HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS