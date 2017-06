Bereits 2013 hatte man sich auf die Fahnen geschrieben, bis 2018 einen Umsatz von 18 Mrd. € und ein bereinigtesoperatives Ergebnis von über 3 Mrd. € zu erwirtschaften. Bereits im März dieses Jahres hatte man aber schon darauf hingewiesen, dass diese Ziele ohne weitere Akquisitionennicht mehr zu erreichen sind. Der Markt war also vorbereitet und nahm relativ gelassen zur Kenntnis, dass dieser mittelfristige Fahrplan nun ad acta gelegt wurde. Zudem er durch einen neuen, ambitionierteren, wenn auch zeitlich unkonkreteren Fahrplan ersetzt wurde: Evonik will zukünftig die Absatzmengen schneller steigern als die Weltwirtschaft wächst. Die operative Marge soll nachhaltig auf 18 bis 20 % gesteigert werden, während man bisher 16 bis 18 % angepeilt hatte. Darüber hinaus will Evonik sein Profil schärfen. Zukünftig will man sich noch deutlicher auf Spezialchemie konzentrieren. Besonderes Wachstumspotenzial sieht man in den Bereichen Spezial-Additive, Tiernahrung, smarte Materialien und Healthcare.Mit der neuen Prognose nimmt man in zeitlicher Hinsicht zwar Druck aus dem Kessel, schraubt die Erwartungen aber nach oben. Ohne weitere Akquisitionen, die dem geschärftenProfil entsprechen, wird das kaum möglich sein. Diesbezüglich wird es in den nächsten Monaten aber mit hoher Wahrscheinlichkeit Neuigkeiten geben.br/>

Fazit: Ein Kauf eilt nicht. Die Aktie ist aber eine gute Halteposition. Wer noch nicht investiert ist, kann versuchen, unter 30 € zumindest eine Einstiegsposition ins Depot zu nehmen. Planen Sie bitte einen Nachkauf ein.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 23 vom 8.06.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info