FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Donnerstag vor der britischen Parlamentswahl und Hinweisen zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank etwas erholt erwartet. Der Broker IG taxierte den Index am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,22 Prozent höher auf 12 701 Zähler. Nach seinem Rekordhoch Ende letzter Woche bei 12 878 Punkten hatte der Dax in der laufenden Woche mit der Unterstützung um 12 700 Zähler gerungen.

Neben der anstehenden britischen Wahl hatten dabei die politische Unsicherheit in den USA wegen der Anhörung des gefeuerten FBI-Chefs James Comey, die Krise in Nahost sowie ein Ölpreisrutsch verunsichert. Zudem warten die Anleger auf Äußerungen der EZB zur Geldpolitik. Dabei wird es mit Blick auf eine mögliche künftige Straffung vor allem auf die Wortwahl ankommen. Deutlichere Kursschwankungen beim Euro und bei Aktien sind dann möglich./mis/ag

