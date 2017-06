St.Gallen - Die Helvetia-Gruppe sieht sich für die Zukunft gut positioniert und will im Rahmen der Strategie "helvetia 20.20" unter anderem die Chancen nutzen, die sich in der digitalen Welt bieten. An den mit Blick auf 2020 formulierten Finanzzielen hält der Versicherer fest, wie am Donnerstag aus der Medienmitteilung zum Capital Market Day hervorgeht.

"Helvetia ist sehr gut aufgestellt und hat eine starke Basis für die Weiterentwicklung. Mit der Umsetzung unserer Strategie helvetia 20.20 sind wir bereits sehr gut unterwegs", wird ...

