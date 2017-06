Gestoppte bzw. gedrehte Serien: HSBC Holdings -0,68% auf 681,9, davor 12 Tage im Plus (3,37% Zuwachs von 664,2 auf 686,6), Procter & Gamble -0,03% auf 88,77, davor 9 Tage im Plus (3,16% Zuwachs von 86,08 auf 88,8), WireCard -1,37% auf 59,6, davor 6 Tage im Plus (3,02% Zuwachs von 58,66 auf 60,43), Johnson & Johnson -0,06% auf 130,75, davor 6 Tage im Plus (3,08% Zuwachs von 126,92 auf 130,83), Dialog Semiconductor +4,68% auf 43,145, davor 6 Tage im Minus (-5,11% Verlust von 43,48 auf 41,26), Innogy -1,6% auf 36,68, davor 5 Tage im Plus (3,96% Zuwachs von 35,85 auf 37,27), Lufthansa -0,19% auf 17,965, davor 5 Tage im Plus (5,76% Zuwachs von 17,02 auf 18), Jumbo SA +0,19% auf 15,65, davor 5 Tage im Minus (-4,17% Verlust von 16,3 auf 15,62), Medigene -0,46% auf 11,8, davor 4 Tage...

