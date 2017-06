Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RWE wegen der Rückerstattung der Brennelementesteuer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Donnerstag von 16,50 auf 22,80 Euro. Das höhere Kursziel begründete er vor allem mit der erwarteten Steuerrückerstattung in Höhe von insgesamt rund zwei Milliarden Euro. Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwoch die von 2011 bis 2016 erhobene Brennelementestuer einkassiert. RWE bietet aber auch sonst viele Chancen. So sei die Tochter Innogy ein potenzieller Übernahmekandidat. Der Experte erwartet zudem gute Zahlen für das erste Halbjahr. Die RWE-Aktie habe daher trotz des jüngsten Kursanstiegs weiter hohes Potenzial./zb/ag

