Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der EZB-Rat dürfte den im Dezember 2016 beschlossenen Kurs bestätigen, zugleich aber erste Signale geben, dass er über einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik nachzudenken beginnt. Volkswirte erwarten, dass die EZB sowohl die Leitzinsen als auch das Volumen der Wertpapierkäufe unverändert lassen wird. Der im Dezember 2016 beschlossene Plan, den Anleihebestand mindestens bis Ende 2017 monatlich um 60 Milliarden Euro zu erhöhen, bliebe damit in Kraft. Auch deutliche Änderungen bei der "Forward Guidance" sind angesichts niedriger Inflationsraten unwahrscheinlich. Sie sieht einerseits vor, dass die Anleihekäufe mit einem Monatsvolumen von 60 Milliarden Euro zunächst bis Ende dieses Jahres fortgeführt werden, auf jeden Fall aber so lange, bis die Inflation dauerhaft bei rund 2 Prozent zu liegen verspricht. Zudem verspricht die EZB eine Erhöhung des Volumens und/oder eine Verlängerung der Laufzeit für den Fall, dass sich Ausblick oder Finanzierungsbedingungen verschlechtern sollten. Andererseits prognostiziert die EZB, dass sie ihre Leitzinsen deutlich über die Dauer von Wertpapierkäufen hinaus auf dem aktuellen oder einem noch niedrigeren Niveau belassen wird. Sowohl die Prognose für die Ankäufe als auch jene für die Leitzinsen enthalten also einen "Easing Bias". Am ehesten können Analysten sich vorstellen, dass die Prognose eventuell weiter sinkender Zinsen gestrichen wird. Dazu passt, dass Beobachter ziemlich einhellig erwarten, dass die EZB die Risiken für den Wachstumsausblick nicht mehr als abwärts gerichtet, sondern als ausgewogen bezeichnen und zudem die Wachstumsprognosen leicht anheben wird.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump fühlt sich nach den explosiven Angaben des entlassenen FBI-Chefs James Comey zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre "vollkommen bestätigt". Trump sei "froh", dass Comey "endlich öffentlich seine privaten Berichte bestätigt hat, dass der Präsident nicht Gegenstand der Russland-Ermittlungen ist", teilte Trumps Anwalt mit. Comey hatte zuvor mit Aussagen den Druck auf Trump in der Affäre um undurchsichtige Russland-Kontakte erhöht. In einer schriftlichen Erklärung bestätigte Comey, dass Trump von ihm "Loyalität" eingefordert und ihn aufgefordert habe, einen Teil der Ermittlungen zur Russland-Affäre einzustellen. Comey bestätigte ferner Medienberichte, dass er von Trump kurz nach dessen Amtsantritt im Januar aufgefordert worden sei, seine "Loyalität" zu ihm zu bekennen.

Zwei US-Geheimdienstdirektoren bestritten unterdessen in öffentlichen Aussagen, von Präsident Donald Trump wegen der Ermittlungen zur Russland-Affäre unter Druck gesetzt worden zu sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Uniper SE, HV

10:00 DE/Brenntag AG, HV

10:00 DE/Scout24 AG, HV

10:30 DE/VTG AG, HV

11:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, BI-PK

Im Laufe des Tages

- DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Kapitalmarkttag

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Alba SE 3,25 EUR Eurokai KGaA Vorzüge 1,50 EUR Francotyp-Postalia Hldg AG 0,16 EUR Gelsenwasser AG 21,16 EUR Jenoptik AG 0,25 EUR Rhön-Klinikum AG 0,35 EUR Wasgau Produktions & Handels AG 0,24 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe April saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm -EU 11:00 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj 2. Veröff.: +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj 4. Quartal: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 248.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2045 im Gesamtvolumen von 1 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 250 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 10 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.432,00 0,00% Nikkei-225 19.966,72 -0,09% Schanghai-Comp. 3.141,82 0,05% DAX 12.672,49 -0,14% DAX-Future 12.698,00 +0,22% XDAX 12.700,41 +0,23% MDAX 25.247,09 -0,79% TecDAX 2.303,20 -0,29% EuroStoxx50 3.548,84 -0,15% Stoxx50 3.201,50 -0,31% Dow-Jones 21.173,69 +0,18% S&P-500-Index 2.433,14 +0,16% Nasdaq-Comp. 6.297,38 +0,36% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,69 -13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen rechnen Marktteilnehmer am so genannten Super-Donnerstag. "Die Chance auf 'Risk on' ist gut", sagt ein Händler. Im Blick stehen die Wahl in Großbritannien, die Sitzung der Europäischen Zentralbank und die Aussagen des von Trump entlassenen früheren FBI-Direktors James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Zur Wahl in Großbritannien heißt es, neue Umfragen ließen wieder auf einen Ausbau der Tory-Mehrheit im Unterhaus schließen. Premierministerin Theresa May hätte dann ihr Wahlziel erreicht.

Rückblick: Knapp behauptet - Gute Nachrichten trieben den Bankensektor und deutsche Versorgerwerte, Öltitel standen dagegen unter Druck. Insgesamt regierte die Vorsicht vor dem "Super-Donnerstag". Händler sorgten sich wegen des schmelzenden Vorsprungs der britischen Konservativen um Premierministerin May. Sollte es entgegen der Erwartungen zu einem Labour-Sieg kommen, könne es zu "extrem negativen" Reaktionen an den Märkten kommen, fürchtete ein Marktstratege. Der Bankenindex legte um 0,9 Prozent zu. Anleger feierten den Kauf der spanischen Krisenbank Banco Popular durch Santander. Damit sei ein möglicher Dominostein entfernt worden, der systemische Probleme hätte bereiten können, hieß es. Entsprechend lagen vor allem Bankentitel aus Südeuropa vorn. Selbst Santander fielen nur um 0,9 Prozent, obwohl zur Übernahme eine Kapitalerhöhung von 7 Milliarden Euro nötig ist. Der Öl- und Gassektor büßte 0,7 Prozent ein, parallel zu weiter fallenden Ölpreisen

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Für einen Kurssprung von bis zu 5,5 Prozent bei Eon und RWE sorgte das Bundesverfassungsgericht. Es erklärte die Brennelementesteuer für verfassungswidrig. Eon und RWE dürfen nun auf milliardenschwere Rückzahlungen vom Staat hoffen. Im MDAX sprangen Stada um 2,1 Prozent, nachdem die kaufinteressierten Beteiligungsgesellschaften Bain und Cinven ihre Annahmeschwelle gesenkt und die Andienungsfrist um zwei Wochen verlängert hatten. Damit stieg die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Übernahme. Covestro fielen um 4,6 Prozent, nachdem Bayer seine Beteiligung weiter zurückgefahren hatte. Steinhoff gaben nach mit Enttäuschung aufgenommenen Geschäftszahlen knapp 6 Prozent ab.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,2% auf 12.700 Punkte

Rocket Internet fielen nach Auskunft eines Händlers von Lang & Schwarz um 5 Prozent zurück, nachdem der Großinvestor Kinnevik seinen Komplettausstieg bei Rocket mitgeteilt hatte. Softing wurden nach einer Kapitalerhöhung 0,5 Prozent niedriger gestellt.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Im Späthandel wurde der vorbereitete Text des früheren FBI-Direktors James Comey für seine Anhörung vor einem Senatsausschuss am Donnerstag publiziert. Comey äußert darin deutlich, dass US-Präsident Donald Trump ihn von Ermittlungen gegen den zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn abhalten wollte. Damit könnte sich die Krise rund um die Russland-Verbindungen der Trump-Administration zwar verschärfen, doch die Märkte reagierten eher mit milder Erleichterung. Die Enthüllungen blieben wohl hinter den schlimmsten Befürchtungen zurück, hieß es am Markt. Navistar International fielen nach einem unerwartet hohen Verlust um 1,6 Prozent. Tesla legten um 1,9 Prozent zu. Tesla-Chef Elon Musk hofft, das Modell Y 2019 auf den Markt bringen zu können. AMD rückten um weitere 2,9 Prozent vor, nachdem sie bereits am Vortag um knapp 7 Prozent nach oben gesprungen waren. Apple hatte mitgeteilt, die GPU-Technologie von AMD für den neuen iMacPro einsetzen zu wollen.

Die am Vortag noch gesuchten US-Staatsanleihen kamen zurück, die Rendite zehnjähriger US-Titel kletterte im Gegenzug um 3 Basispunkte auf 2,17 Prozent. Am Vortag war die Rendite noch auf den tiefsten Stand seit November 2016 gesunken.

