Bayer trennte sich von weiteren Covestro-Aktien, das ließ den Kurs der Papiere zeitweise fallen. Die aktuell bei 62,56 Euro verlaufende 200-Tage-Linie hielt die Notierungen aber auf. Kehrt die Aktie in den Aufwärtstrend zurück, kann das schon auf Sicht neue Hochs bringen. Im Update: Henkel.

Charttechnisch beschritt die Aktie von Covestro von Februar letzten Jahres bis zuletzt einen langen Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 63,90 und 81,40 Euro beschrieben werden kann. Durch den Abverkauf am gestrigen Mittwoch rutschte die Aktie jedoch über dessen Unterseite hinaus, wurde dabei allerdings von der aktuell bei 62,56 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie aufgehalten. Gelingt im freundlichen Umfeld von dort aus der Sprung zurück in den Aufwärtstrend, könnten sich mit dem Wiedereintritt in den Trendbereich schon auf nächste Sicht neue Hochs ergeben. Somit könnte sich der gesehene Rücksetzer als Gelegenheit zum erneuten Einstieg anbieten, sofern die Notierungen nicht nachhaltig unter das bisherige Jahrestief von Anfang Januar bei 61,07 Euro fallen. Nach oben könnten sich Kursziele an der ...

