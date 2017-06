In den Untersuchungen zur russischen Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl hat der Geheimdienstausschuss des US-Senats eine schriftliche Stellungnahme von Ex-FBI-Chef James Comey veröffentlicht.

Wesentlichen Auszüge aus Comeys Stellungnahme im Wortlaut:

Der Präsident und ich hatten ein gemeinsames Abendessen am 27. Januar um 18.30 Uhr im Grünen Raum des Weißen Hauses (...) Es stellte sich heraus, dass es nur wir zwei waren, die an einem kleinen ovalen Tisch im Zentrum des Grünen Raumes saßen. Zwei Bedienstete der Marine warteten auf uns, sie betraten den Raum lediglich, um uns Essen und Getränke zu servieren.

Der Präsident begann, indem er mich fragte, ob ich FBI-Chef bleiben wolle. Ich fand das merkwürdig, weil er mir zuvor zwei Mal gesagt hatte, dass er hoffe, ich würde bleiben - und ich hatte ihm diese Absicht zugesichert. Er sagte, eine Menge Leute wollten meinen Job, und angesichts der Widrigkeiten, die ich im Vorjahr durchgemacht hätte, würde er verstehen, wenn ich gehen wollte (...)

Ich antwortete, dass ich meine Arbeit liebte und die Absicht hatte, zu bleiben und meine zehnjährige Amtszeit als FBI-Direktor zu erfüllen. Und dann, weil mich in dem ganzen Set-up unwohl fühlte, sagte ich, ich sei nicht "verlässlich" in einem Sinn, in dem Politiker das Wort benutzten. Aber dass er immer darauf zählen könne, dass ich die Wahrheit sage. Ich ergänzte, dass ich auf keinerlei Seite stünde und man nicht im traditionellen politischen Sinne auf mich zählen könne - eine Haltung, von der ich sagte, sie sei im besten Interesse für ihn als Präsidenten.

Einige Augenblicke später sagte er: "Ich brauche Loyalität, ich erwarte Loyalität." Während der merkwürdigen Stille, die darauf folgte, habe ich mich weder bewegt, gesprochen noch meinen Gesichtsausdruck verändert. Wir haben uns einfach angesehen. Danach ging die Konversation weiter ...

