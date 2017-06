Der gestrige Mittwoch stand im Zeichen mehrerer Großemissionen. So begab AT&T (Baa1/BBB+/A-) unter anderem zur Refinanzierung der Akquisition von Time Warner einen EUR 7 Mrd. schweren Senior Bond in fünf Tranchen (A: 6 Jahre, EUR 1,25 Mrd., 3mE +85 BP; B: 6 Jahre, EUR 750 Mio., MS+80 BP; C: 9 Jahre, EUR 1,75 Mrd., MS+115 BP; D: 12 Jahre, EUR 1,5 Mrd., MS+140 BP; E: 19 Jahre, EUR 1,75 Mrd., MS+185 BP). Volkswagen emittierte eine EUR 3,5 Mrd. Hybridanleihe (erw. Rating Baa2/BBB-). Tranche A (PNC5,5, EUR 1,5 Mrd.) preiste bei MS+254 BP, Tranche B (PNC10, EUR 2 Mrd.) bei MS+312 BP. Darüber hinaus brachte die UPC Holding eine Senior Anleihe (12NC5, EUR 635 Mio., erw. Rating B2/B/B) bei einer Rendite von 3,875% auf den Markt. Im Agency Sektor begab Bpifrance eine Senior Anleihe (5,5...

