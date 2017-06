FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1260 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1217 (Dienstag: 1,1258) Dollar festgelegt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger auf geldpolitische Beschlüsse der EZB, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Dabei wird es vor allem auf die Wortwahl der Währungshüter ankommen. Konkrete geldpolitische Maßnahmen werden dagegen nicht erwartet. Außerdem dürften sich die Anleger auch wegen der heutigen Parlamentswahl in Großbritannien vorerst zurückhalten, hieß es.

Bisher hat Notenbankchef Mario Draghi die extrem lockere Geldpolitik unter anderem damit begründet, dass Abwärtsrisiken für die Wirtschaft im Euroraum dominieren. Eine große Mehrheit von Bankanalysten erwartet, dass Draghi diese Einschätzung ändern und von ausgewogenen Wachstumsrisiken sprechen wird. Damit würde die EZB dem soliden Konjunkturaufschwung und der sich bessernden Arbeitsmarktlage im Euroraum Rechnung tragen, heißt es in einem Ausblick der US-Bank JP Morgan./jkr/fbr

ISIN EU0009652759

AXC0051 2017-06-08/08:23