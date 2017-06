BERLIN (dpa-AFX) - Quizmaster Günther Jauch (60), seit September 1999 mit seiner Rateshow "Wer wird Millionär?" bei RTL präsent, plant zunächst bis zum Jahr 2019. "Zum Erfolg einer Sendung gehören ja immer drei: Der Zuschauer, dem die Sendung über eine so lange Zeit weiter gefallen soll", sagte Jauch der Deutschen Presse-Agentur. "Der Sender, der sich das Programm länger wünscht, und ein Moderator, der immer noch großen Spaß an dem Format hat." Deshalb freue er sich jetzt auch auf die nächste und die übernächste Staffel, die 2019 endet. "Danach sehen wir weiter." Ob es die Sendung möglicherweise eines Tages ohne Jauch geben werde, lässt er offen: "Ganz ehrlich: Die Frage könnte ich selbst mit allen Jokern dieser Welt nicht beantworten", sagte Jauch in Anspielung an die Regeln seiner Show. "Wenn es soweit ist, empfehle ich den Publikumsjoker!"/cr/DP/fbr

ISIN LU0061462528 DE000PSM7770

AXC0052 2017-06-08/08:25