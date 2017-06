DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump fühlt sich nach den explosiven Angaben des entlassenen FBI-Chefs James Comey zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre "vollkommen bestätigt". Trump sei "froh", dass Comey "endlich öffentlich seine privaten Berichte bestätigt hat, dass der Präsident nicht Gegenstand der Russland-Ermittlungen ist", teilte Trumps Anwalt mit. Comey hatte zuvor mit Aussagen den Druck auf Trump in der Affäre um undurchsichtige Russland-Kontakte erhöht. In einer schriftlichen Erklärung bestätigte Comey, dass Trump von ihm "Loyalität" eingefordert und ihn aufgefordert habe, einen Teil der Ermittlungen zur Russland-Affäre einzustellen. Comey bestätigte ferner Medienberichte, dass er von Trump kurz nach dessen Amtsantritt im Januar aufgefordert worden sei, seine "Loyalität" zu ihm zu bekennen. Zwei US-Geheimdienstdirektoren bestritten unterdessen in öffentlichen Aussagen, von Präsident Donald Trump wegen der Ermittlungen zur Russland-Affäre unter Druck gesetzt worden zu sein.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 248.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.432,00 +0,00% Nikkei-225 19.910,29 -0,37% Hang-Seng-Index 26.010,90 +0,14% Kospi 2.353,09 -0,30% Shanghai-Composite 3.141,46 +0,04% S&P/ASX 200 5.666,70 -0,01%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig verändert zeigen sich die Kurse an den Börsen in Ostasien am Donnerstag. Tteilnehmer sprechen von Zurückhaltung unmittelbar vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Wahl in Großbritannien. "Es dominiert die Vorsicht", so Marktstratege Chris Weston von IG Markets. Er bezweifelt aber, dass die EZB und die Wahl in Großbritannien größeren Einfluss auf die Märkte haben werden. Vielmehr richtet der Experte bereits den Blick auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Hier wird mehrheitlich fest mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet. Im Blickpunkt steht auch die Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs James Comey. Der Schanghai-Composite setzt die jüngste Aufwärtsbewegung fort, wenn auch mit gebremstem Tempo. Unerwartet gute Konjunkturdaten sorgen für keine Impulse. Der Nikkei-225 in Tokio liegt wenig verändert im Markt. Keine Auswirkungen haben hier schwächer als erwartete Wachstumsdaten für das erste Quartal. Es bestehe die Hoffnung, dass die Daten für das laufende Quartal deutlich besser ausfallen werden, begründet ein Teilnehmer die verhaltene Reaktion des Marktes. Leicht nach unten geht es mit den Aktienkursen in Seoul, nachdem Nordkorea erneut einen Raketentest durchgeführt hat. Nach dem Ölpreiseinbruch am Vortag zeigen sich vor allem Ölwerte mit Abgaben. In Sydney fallen die Aktien von Oil Search und Woodside Petroleum deutlicher zurück. Kräftig aufwärts geht es für die Papiere der Fluggesellschaft Cathay Pacific. Erstmals seit langem empfiehlt ein Analysehaus die Aktie wieder zum Kauf. Jefferies nimmt die Titel auf "Buy" von "Underperform" nach oben und erhöht das Kursziel um 51 Prozent. Der Rückgang bei den Passagierzahlen verlangsame sich und der Frachtbereich verzeichne eine starke Nachfrage.

US-NACHBÖRSE

Ein gesenkter Ausblick für 2017 hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel die Aktie von Comtech Telecommunications belastet. Der Konzern rechnet nun nur noch mit einem Umsatz von 550 bis 555 Millionen Dollar, nach zuvor 570 bis 580 Millionen Dollar. Die Aktie büßte bis um 18.21 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 3,4 Prozent auf 14,50 Dollar ein. Die Papiere von Hilton Worldwide Holdings geben um 0,3 Prozent auf 65,93 Dollar nach. Der Finanzinvestor Blackstone plant eine weitere Reduzierung seines Anteils. Nachdem die Aktie jüngst auf ein Rekordhoch von 67,41 Dollar gestiegen war, ist der Verkauf von Papieren im Wert von 922 Millionen Dollar geplant. Zuletzt hatte Blackstone bereits ein Hilton-Aktienpaket im Volumen von 6,5 Milliarden Dollar an die chinesische HNA Group veräußert. Blackstone ist seit rund zehn Jahren bei Hilton engagiert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.173,69 0,18 37,46 7,14 S&P-500 2.433,14 0,16 3,81 8,68 Nasdaq-Comp. 6.297,38 0,36 22,32 16,98 Nasdaq-100 5.877,59 0,36 20,82 20,85 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 884 Mio 833 Mio Gewinner 1.426 1.358 Verlierer 1.540 1.629 Unverändert 134 123

Gut behauptet - Im Späthandel wurde der vorbereitete Text des früheren FBI-Direktors James Comey für seine Anhörung vor einem Senatsausschuss am Donnerstag publiziert. Comey äußert darin deutlich, dass US-Präsident Donald Trump ihn von Ermittlungen gegen den zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn abhalten wollte. Damit könnte sich die Krise rund um die Russland-Verbindungen der Trump-Administration zwar verschärfen, doch die Märkte reagierten eher mit milder Erleichterung. Die Enthüllungen blieben wohl hinter den schlimmsten Befürchtungen zurück, hieß es am Markt. Navistar International fielen nach einem unerwartet hohen Verlust um 1,6 Prozent. Tesla legten um 1,9 Prozent zu. Tesla-Chef Elon Musk hofft, das Modell Y 2019 auf den Markt bringen zu können. AMD rückten um weitere 2,9 Prozent vor, nachdem sie bereits am Vortag um knapp 7 Prozent nach oben gesprungen waren. Apple hatte mitgeteilt, die GPU-Technologie von AMD für den neuen iMacPro einsetzen zu wollen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,32 2,4 1,30 12,0 5 Jahre 1,74 2,6 1,72 -18,3 7 Jahre 1,98 2,6 1,96 -26,3 10 Jahre 2,17 2,9 2,15 -27,0 30 Jahre 2,84 2,5 2,81 -23,0

Die am Vortag gesuchten US-Staatsanleihen kamen zurück, die Rendite zehnjähriger US-Titel kletterte im Gegenzug um 3 Basispunkte auf 2,17 Prozent. Am Vortag war die Rendite noch auf den tiefsten Stand seit November 2016 gesunken.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:57 % YTD EUR/USD 1,1256 -0,0% 1,1259 1,1258 +7,0% EUR/JPY 123,30 -0,3% 123,61 123,05 +0,3% EUR/GBP 0,8690 +0,0% 0,8688 0,8728 +1,9% GBP/USD 1,2955 -0,0% 1,2960 1,2897 +5,0% USD/JPY 109,50 -0,3% 109,79 109,31 -6,3% USD/KRW 1123,25 -0,1% 1124,06 1122,84 -7,0% USD/CNY 6,7946 -0,0% 6,7958 6,7937 -2,2% USD/CNH 6,7697 -0,1% 6,7747 6,7740 -3,0% USD/HKD 7,7964 +0,0% 7,7949 7,7942 +0,5% AUD/USD 0,7547 -0,0% 0,7549 0,7551 +4,6%

Ein wildes Auf und Ab gab es im Euro-Dollar-Paar. Im Vorfeld der EZB-Sitzung kursierten verschiedene Szenarien. So hieß es von manchen Teilnehmern, die Währungshüter könnten sich mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung falkenhafter äußern. Doch zugleich hieß es laut einer Agenturmeldung, die EZB werde ihre ihre Inflationsprognosen über den gesamten Horizont senken. Aber auch von Dollarseite kamen Impulse in Form von Befürchtungen, dass die Untersuchung der Russland-Affäre die Fähigkeit der US-Regierung wachstumssteigernde Maßnahmen umzusetzen, beeinträchtigen könnte. Der Euro notierte am Ende etwas leichter bei 1,1269 Dollar nach einem Tagestief von 1,1204 Dollar und einem Tageshoch bei 1,1283 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,98 45,72 +0,6% 0,26 -19,0% Brent/ICE 48,39 48,06 +0,7% 0,33 -17,7%

Neue US-Lagerbestandsdaten setzten die Ölpreise unter Druck. Die Rohöllagerbestände legten überraschend um rund 3,3 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche zu. Analysten hatten aber einen Rückgang um 3,5 Millionen erwartet, und bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute war mit 4,6 Millionen Barrel eine kräftige Abnahme registriert worden. Dazu nahmen noch die Benzinbestände um 3,32 Millionen Barrel zu. Zudem ging weiterhin die Sorge um, dass die Spannungen der Opec-Mitglieder Katar und Saudi-Arabien eine gemeinsame preisstützende Linie innerhalb des Erdölkartells erheblich erschweren könnten. Analysten hatten hier ein Minus von 0,2 Millionen Barrel erwartet. US-Leichtöl der Sorte WTI sackte um 5,1 Prozent ab auf 45,72 Dollar je Fass. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 3,8 Prozent auf 48,23 Dollar. In Asien kam es zu einer leichten Erholung der Ölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,31 1.287,50 +0,1% +0,81 +11,9% Silber (Spot) 17,66 17,59 +0,4% +0,07 +10,9% Platin (Spot) 949,00 944,50 +0,5% +4,50 +5,0% Kupfer-Future 2,56 2,55 +0,2% +0,00 +1,5%

Beim Gold kam es nach den Gewinnen am Vortag zu einer Gegenbewegung. Zudem wurde der Goldpreis vor allem vom volatilen Dollar bewegt. Die Feinunze verlor 0,6 Prozent auf 1.287 Dollar. Das Edelmetall war am Vortag mit der Krise im Nahen Osten um Katar auf Jahreshoch geklettert, als Anleger vermeintliche sichere Anlegerhäfen angesteuert hatten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

June 08, 2017 01:57 ET (05:57 GMT)

Der Außenhandel Chinas hat im Mai stärker zugenommen als erwartet. Die Ausfuhren lagen im Mai 8,7 Prozent höher als im Vorjahresmonat, als das Plus bereits 8 Prozent betrug. Volkswirte hatten mit einer Zunahme um lediglich 7 Prozent gerechnet. Die Einfuhren, ein Indikator für die Binnennachfrage Chinas, erhöhten sich in der Landeswährung Yuan gerechnet um 14,8 Prozent nach einem Plus von 11,9 Prozent im Vormonat. Hier hatten Volkswirte mit einem Wachstum von 8,3 Prozent gerechnet.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Wirtschaft in Japan ist im ersten Quartal 2017 deutlich schwächer gewachsen als zunächst angenommen. Das BIP-Wachstum betrug annualisiert 1,0 Prozent. Volkswirte hatten dagegen mit einer Zunahme um 2,6 Prozent gerechnet. In erster Lesung betrug das Wachstum noch 2,2 Prozent.

RAKETENTESTS NORDKOREA

Nordkorea hat am Donnerstag nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums mehrere Raketen abgefeuert. Nordkorea nahm trotz bestehender UN-Resolutionen und -Sanktionen zuletzt mehrfach Raketentests vor.

