FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion des produzierenden Sektors in Deutschland hat sich im April etwas besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten einen Zuwachs von 0,5 Prozent prognostiziert. Der für März zunächst genannte Rückgang von 0,4 Prozent wurde zudem auf 0,1 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion im April um 2,9 (Vormonat: 2,1) Prozent.

Die Industrieproduktion erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 0,4 (plus 0,2) Prozent, wobei die Erzeugung von Investitionsgütern um 0,3 (0,0) Prozent zunahm. Die Produktion von Vorleistungsgütern stieg um 1,0 (plus 0,4) Prozent, während die von Konsumgütern um 0,7 (plus 0,6) Prozent zurückging.

Die Energieerzeugung erhöhte sich um 5,7 (minus 4,3) Prozent, die Bauproduktion sank um 0,1 (plus 0,9) Prozent.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte zu den Daten: "Die solide Auftrags- und Umsatzentwicklung sowie das ausgezeichnete Geschäftsklima sprechen für eine Fortsetzung des Aufschwungs, sowohl in der Industrie als auch im Baugewerbe."

June 08, 2017

