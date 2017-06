Die Aktie von Vestas hat die kurze Schwächephase überwunden und wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Rückenwind bekam das Papier durch mehrere neue Aufträge. Das Team um Vorstand Anders Runevad zog in Griechenland einen Deal über 48 Megawatt und in Argentinien über 220 sowie im Anschluss noch über 50 Megawatt an Land. Die Aktie hat jüngst die 38-Tage-Linie wieder überschritten und damit die kurze Konsolidierungsphase beendet.

