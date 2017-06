LANGENBURG (dpa-AFX) - Angesichts weltweit wachsender Großstädte hat der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer die Kommunen zu einer nachhaltigen Energiepolitik aufgefordert. "Die Vorstellung, dass Kohlestrom die Grundlage für die Megacities bildet, ist absurd. Das wird nicht der Fall sein", sagte der einstige Grünen-Politiker anlässlich des Symposiums Langenburg Forum. Das Umdenken müsse auch den Verkehr betreffen. "Da werden nicht Verbrennungsmotoren dominieren, sondern auf längere Sicht klimaneutrale oder elektrische Fahrzeuge die Hauptrolle spielen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der hochkarätig besetzten Konferenz auf Schloss Langenburg in Baden-Württemberg beraten Politiker und Experten am Donnerstag über die Folgen der Globalisierung. Hauptredner ist der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan.

Fischer nannte es eine "Illusion", zu glauben, dass das Anwachsen großer Städte bald stoppen könnte. "In wenigen Jahren wird die Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten leben, daraus ergeben sich ganz spezielle Fragen. Also wird man sich Gedanken machen müssen, wie man diese Probleme angeht und lösen kann", sagte der 69-Jährige, der einer der Organisatoren des Forums ist. Dazu wird unter anderem auch der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir erwartet./wo/DP/fbr

