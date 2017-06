Obwohl sich der DAX auch in den letzten Wochen weiter seinen Weg nach oben bahnte, konnten die deutschen Automobilwerte nicht so recht mitziehen. Auch die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen geriet in jüngster Zeit deutlich unter Druck und das wichtige Niveau bei EUR 140 konnte nicht mehr gehalten werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...