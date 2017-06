Dem Goldpreis gelang in diesen Tagen ein bedeutender Ausbruch über einen fallenden Widerstand auf den höchsten Stand des laufenden Jahres. Setzen sich die Notierungen nachhaltig nach oben ab, könnte eine Fortsetzung der steigenden Tendenz den Goldpreis bis zum Hoch letzten Jahres führen.

Geopolitische Unruhen und politische Turbulenzen sorgen bei Gold in der Regel für einen steigenden Preis. So war es auch in diesen Tagen. Mit der Krise im Nahen Osten um Katar stieg der Goldpreis. Zudem könnte US-Präsident Donald Trump durch die Anhörung des von ihm entlassenen FBI-Direktors James Comey vor dem US-Senat unter Druck geraten. Zu guter Letzt könnten die Wahl in Großbritannien und die EZB-Sitzung für volatile Bewegungen an den Finanzmärkten sorgen. Das ist reichlich Zündstoff an einem Donnerstag. Charttechnisch gelang Gold mit dem Überwinden einer fallenden Gerade vorheriger Hochs bereits der erste ...

