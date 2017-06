Gestern hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die von 2011 bis 2016 erhobene Brennelementesteuer nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und deshalb verfassungswidrig ist. In den sechs Jahren von 2011 bis 2016 wurden je Gramm an Brennelementen, die neu in einen Reaktor kamen, 145 Euro fällig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...