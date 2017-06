Weiter vorsichtig angesichts der für heute anstehenden Ereignisse verhielten sich die europäischen Investoren gestern, was den wichtigsten Indices leicht niedrigere Schlusskurse bescherte. Zusätzlich lastete ein deutlich nachgebender Ölpreis auf der Stimmung. Im Bankensektor herrschte Erleichterung, dass die spanische Großbank Santander den in finanzielle Schieflage geratenen Konkurrenten Banco Popular für einen symbolischen Euro übernimmt. Allerdings erhöht sie ihr Kapital über die Ausgabe neuer Aktien um sieben Milliarden Euro, um damit die Kapitallücken der übernommenen Bank zu stopfen, welche die EZB zuvor als nicht überlebensfähig eingestuft hatte. Die Santander-Aktien verloren 0,8%. In Deutschland wirkte die...

Den vollständigen Artikel lesen ...