Netflix (WKN:552484) hat mit CEO Reed Hastings nicht nur einen visionären Anführer sondern auch einen der ehrlicheren und offeneren CEOs dieses Geschäfts.



In jedem Quartal teilt Hastings den Investoren mit, was er denkt und wie man die Unternehmensergebnisse betrachten könnte. Das tut er in einem Brief ? im Unterschied zu vielen anderen CEOs, die nur ein kurzes Zitat in der Presseerklärung verlauten lassen.



Hastings ist auch bemerkenswerterweise offen, wenn es um die Strategie von Netflix geht. Das Unternehmen gibt auf der Internetseite Long-Term View seine Strategie zusammen mit einem Überblick über die ganze Industrie auf ihrer Investor-Relations-Seite an. Dabei geht es ...

