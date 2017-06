Industrie 4.0 bedeutet nicht nur analoge Prozesse zu digitalisieren, sondern auch bedarfsgerechte Komponenten und Produkte zu entwickeln, die mit der enormen Geschwindigkeit des industriellen Wandels Schritt halten können. Vor allem dezentrale Steuerungsmechanismen rücken zunehmend in den Mittelpunkt. Und die Anforderungen moderner Produktionsstätten stellen immer größere Ansprüche an die Reaktionszeit moderner Qualitätssicherungen mit ihren messtechnischen Applikationen. Besonders die Geschwindigkeit spielt hier eine Schlüsselrolle bei der Integration messtechnischer Komponenten in das Gesamtsystem. Mit dem ET 200SP Interfacemodul IM155-6PN HS (High Speed) schafft Siemens hierfür die Voraussetzung: Mit Zykluszeiten ab 125 µs können damit auch besonders zeitkritische Applikationen realisiert werden. Speziell in Branchen, in denen eine schnelle und zeitdiskrete Reaktion auf Signale bzw. Qualitäts-Daten essentiell ist, lassen sich Performance und Produktivität von Maschinen nochmals erhöhen. In Kombination mit der taktsynchronen Signalverarbeitung durch Profinet werden schnelle und zeitdiskrete Reaktionen erreicht. Wie die anderen Interfacemodule der Baureihe ist auch das High Speed-Modul über Bus-Adapter variabel dem bevorzugten Kommunikations- und Anschlusskonzept anpassbar. Zur Verfügung stehen mehrere Profinet-Anschlusstechniken, Lichtwellenleiter (POF, PCF, Glasfaser), Fast Connect, klassische RJ45-Stecker. Damit wird das Produktspektrum der Interfacemodule kommunikativ weiter komplettiert und die durchgängige Skalierbarkeit des Peripheriesystems ET 200SP sichergestellt.

Kommunikation - durchgängig und sicher

Durchgängige und sichere Kommunikation ist ein Kern-Thema der Industrie 4.0 und des Internet of Things (IoT). Aus diesem Grund wurde das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP um drei Kommunikations-Prozessoren (CPs) erweitert. ...

