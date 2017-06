FMW-Redaktion

Was wird heute am "Super-Donnerstag" passieren? Wird der Super-Donnerstag gar nicht so spektakulär, wie es zunächst aussah? Einer der Hauptereignisse, die Comey-Anhörung, hat etwas an "Dramatik" verloren, nachdem gestern bereits sein Text veröffentlicht worden ist. Aber: vielleicht wird Comey doch etwas mehr sagen in der mündlichen Anhörung - was er gestern über Trump gesagt hat, zeigt, wie Trump tickt (wollte laut Comey ein Abhängigkeitsverhältis schaffen), aber es reicht eben nicht für ein Amtsenthebeungsverfahren. Das zumindest hat die Wall Street gestern beruhigt, die nach Veröffentlichung des Comey-Textes nach oben lief.

Die asiatischen Märkte bilden die Vorgaben der Wall Street ziemlich genau ab, nach schwachem japanischem BIP und deutlich gestiegenen Importen Chinas:

Shanghai Composite +0,05% CSI300 +0,43% ChiNext -0,09% Nikkei -0,31%

Der X-Dax eröffnet praktisch unverändert:

Es bleibt damit zunächst einmal charttechnisch alles beim Alten - mit einer Ausnahme: der gestern gebildete Doppel-Boden im Bereich 12635/40. Darunter dann die etablierten Marken bei 12580 und 12530 sowie ...

