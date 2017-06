Siegwerk, einer der führenden Anbieter von Druckfarben für Verpackungsanwendungen und Etiketten, konnte mit der neuen migrationsarmen UV-Offsetfarbserie Sicura Litho Nutri-Eco einmal mehr seine Vorreiterrolle in Sachen Produktsicherheit und Nachhaltigkeit unter Beweis stellen. Das innovative UV-Druckfarbensystem inklusive Überdrucklack wurde im Mai 2017 auf dem diesjährigen Cradle to Cradle Expertentreffen von der Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) mit dem Goldstatus der "Cradle to Cradle Material Health Certification" ausgezeichnet.

Damit ist Siegwerk nun der erste Druckfarbenhersteller, der eine migrationsarme UV-Farbserie anbietet, die sich für Kosmetik- und Lebensmittelanwendungen eignet und dem Produktstandard der internationalen Umweltforschung auf höchstem Niveau entspricht. Im Rahmen des Farbentwicklungsprojekts hat Siegwerk eng mit der Werner & Mertz GmbH zusammengearbeitet, einem innovativen Markenartikelhersteller, der nun die neue, nachhaltige UV-Offsetfarbserie für die Bedruckung seiner Etiketten einsetzen wird. Trotz des derzeit noch begrenzten Farbraum und ihrer Eignung für nur wenige Substrate bietet Siegwerk Sicura Litho Nutri-Eco ...

