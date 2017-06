Der Energiekonzern Uniper (ISIN: DE000UNSE018) lädt seine Aktionäre am Donnerstag zur ersten ordentlichen Hauptversammlung nach Essen. Uniper will eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro ausbezahlen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,98 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,06 Prozent. Das im MDAX gelistete Unternehmen strebt für 2017 einen gegenüber 2016 um rund 15 Prozent erhöhten Dividendenvorschlag an. Das bereinigte ...

