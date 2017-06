Stuttgart (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100050872 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100050872 -



Mit der neuen 911 Turbo S Exclusive Series stellt Porsche den

stärksten und seltensten 911 Turbo S vor: Das Coupé leistet 446 kW

(607 PS) und ist weltweit auf 500 Exemplare limitiert. Neben 27 PS

mehr Leistung unterscheidet sich der 911 Turbo S Exclusive Series vom

serienmässigen 911 Turbo S durch ein eigenständiges Design, noch

edlere Materialien und extravagante Detaillösungen. Der Sportwagen

wird in der neuen Porsche Exclusive Manufaktur am Stammwerk in

Zuffenhausen in aufwendiger Handarbeit veredelt. Bislang unter dem

Namen "Porsche Exclusive" geführt, ist die werkseigene Manufaktur auf

individuelle Kundenwünsche spezialisiert und auch für limitierte

Kleinserien zuständig. Erstmalig können Porsche-Kunden neben ihrem

Sportwagen auch den dazu passenden Chronographen von Porsche Design

analog zum Fahrzeug konfigurieren.



Originaltext: Porsche Schweiz AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100050872

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100050872.rss2



Kontakt:

Porsche Schweiz AG

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Christiane Lesmeister

Blegistrasse 7

CH-6343 Rotkreuz

Telefon +41 41 487 91 16

E-Mail christiane.lesmeister@porsche.ch