Deutsche Produktion steigt im April etwas stärker als erwartet

Die Produktion des produzierenden Sektors in Deutschland hat sich im April etwas besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten einen Zuwachs von 0,5 Prozent prognostiziert. Der für März zunächst genannte Rückgang von 0,4 Prozent wurde zudem auf 0,1 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion im April um 2,9 (Vormonat: 2,1) Prozent.

Chinas Exporte im Mai unerwartet stark

Der Außenhandel Chinas hat im Mai stärker zugenommen als erwartet. Nach Regierungszahlen lagen die Ausfuhren im Mai 8,7 Prozent höher als im Vorjahresmonat, bereits im April zeigte sich ein Plus von 8 Prozent. Volkswirte hatten mit einer Zunahme um lediglich 7 Prozent gerechnet. Die Einfuhren, ein Indikator für die Binnennachfrage Chinas, erhöhten sich in der Landeswährung Yuan gerechnet um 14,8 Prozent nach einem Plus von 11,9 Prozent im Vormonat. Hier hatten Volkswirte mit einem Wachstum von 8,3 Prozent gerechnet.

Japanische Wirtschaft wächst schwächer als zunächst erwartet

Die Wirtschaft in Japan ist im ersten Quartal 2017 deutlich schwächer gewachsen als zunächst angenommen. Die Regierung in Japan hat das BIP-Wachstum für die ersten drei Monate auf annualisiert 1 Prozent gesenkt. Nach vorläufigen Daten ging die Regierung noch von einer Zunahme um 2,2 Prozent aus. Vor allem die Berichtigung der Lagerbestände beim Öl habe zu der Revision geführt.

S&P stuft Katar wegen Konflikt mit anderen Golfstaaten ab

Angesichts der Krise zwischen Katar, Saudi-Arabien und weiteren Ländern hat die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) das Golf-Emirat abgestuft. Das Langfristrating für Katar wurde um eine Stufe auf AA- gesenkt und auf die Beobachtungsliste für eine Abstufung genommen worden. Grund für die schlechtere Bonitätseinstufung sei die Ankündigung von Saudi-Arabien und seinen Verbündeten Bahrain, Ägypten und Vereinigte Arabische Emirate, die diplomatischen Beziehungen zu Katar abzubrechen.

Parlamentswahl in Großbritannien begonnen

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat am Donnerstag die Parlamentswahl in Großbritannien begonnen. Die Wahllokale öffneten am Morgen um 07.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr MESZ). Landesweit sind mehr als 47 Millionen Briten aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Premierministerin Theresa May hatte im April überraschend vorgezogene Neuwahlen angekündigt, um sich ein starkes Mandat für die Verhandlungen mit Brüssel über den EU-Austritt ihres Landes zu sichern.

Comey verstärkt mit hochbrisanten Aussagen den Druck auf Trump

Mit hochbrisanten Aussagen hat der frühere FBI-Chef James Comey den Druck auf Präsident Donald Trump in der Affäre um undurchsichtige Russland-Kontakt massiv erhöht. Comey erklärte in einem in Washington veröffentlichen Statement, dass Trump ihn drei Monate vor seiner überraschenden Entlassung gebeten habe, einen Teil der FBI-Ermittlungen zu der Affäre einzustellen. Demnach bat Trump den FBI-Chef im Februar in einem Vier-Augen-Gespräch, die Ermittlungen gegen den kurz zuvor zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn "sein zu lassen".

Trump fühlt sich nach Aussage Comeys "vollkommen bestätigt"

US-Präsident Donald Trump fühlt sich nach den explosiven Angaben des entlassenen FBI-Chefs James Comey zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre "vollkommen bestätigt". Trump sei "froh", dass Comey "endlich öffentlich seine privaten Berichte bestätigt hat, dass der Präsident nicht Gegenstand der Russland-Ermittlungen ist", teilte Trumps Anwalt, Marc Kasowitz, mit.

Türkisches Parlament beschließt Truppenstationierung in Katar

Das türkische Parlament hat die Stationierung von Truppen in Katar beschlossen. Die Abgeordneten billigten ein Verteidigungsabkommen mit dem Golf-Emirat. Angaben zur konkreten Zahl der zu stationierenden Soldaten oder zum Zeitpunkt der Stationierung sind in dem Abkommen bislang nicht enthalten. Das Vorgehen der Türkei wird als Zeichen der Unterstützung Katars gewertet.

Iraks Kurden wollen über Loslösung von Bagdad abstimmen

Die Kurden im Irak sollen am 25. September über die Errichtung eines eigenen Staates abstimmen. Das Präsidialamt der autonomen Region im Nordirak setzte dieses Datum als Termin für ein Unabhängigkeitsreferendum fest. Die Zentralregierung in Bagdad hatte sich in der Vergangenheit gegen ein derartiges Referendum gestellt, sie will die Einheit des irakischen Gesamtstaats erhalten.

Regierungsbeamter: Attentäter von Teheran waren vom IS rekrutierte Iraner

Die Attentäter von Teheran waren nach Angaben eines ranghohen Regierungsvertreters von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) rekrutierte Iraner. Die sechs Männer "waren Iraner und haben sich in verschiedenen Teilen des Landes Daesh (IS) angeschlossen", sagte ein ranghohes Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats, Resa Seifollahi, im Staatsfernsehen.

Nordkorea feuert mehrere Raketen ab

Nordkorea hat am Donnerstag nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums mehrere Raketen abgefeuert. Das Land habe an seiner Ostküste mehrere "nicht identifizierte Geschosse abgefeuert", teilte das Ministerium in Seoul mit. Bei den Geschossen handele es sich offenbar um ballistische Raketen, vermutlich um Seezielflugkörper beziehungsweise Anti-Schiffs-Raketen.

Armee von Myanmar findet Wrack und Leichen von vermisstem Militärflugzeug

Die Armee von Myanmar hat das Wrack der vermissten Militärmaschine mit über hundert Menschen an Bord gefunden. "Wir haben das Flugzeug und einige Leichen gefunden", sagte ein Armeesprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Wrack liegt demnach in der Andamanensee.

