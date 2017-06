2016 sorgte das deutsche Biotech-Unternehmen Medigene (WKN:A1X3W0) für einen Paukenschlag, als eine strategische Partnerschaft mit dem weltweit führenden Gentherapie-Unternehmen bluebird bio (WKN:A1W025) bekannt gegeben wurde.



Für die exklusive Entwicklung von 4 T-Zell-Rezeptor (TCR) Produktkandidaten gegen 4 Zielmoleküle übernimmt bluebird bio alle Kosten für Entwicklung und Kommerzialisierung und Medigene erhält Meilensteinzahlungen von bis zu 1 Mrd. US-Dollar plus Umsatzbeteiligungen an den Nettoverkaufserlösen. Dies war sicherlich ein Ritterschlag für Medigene, die mit ihrer TCR-Plattform weltweit führend ist.

Was ist T-Zelltherapie (Immuntherapie) und warum gilt sie als so vielversprechend?

Die verschiedenen Krebsarten sind so vielfältig, dass bisher eine wirklich gezielte Behandlung oft unmöglich ist. Chemo- ...

