Peking - Chinas Aussenhandel hat im Mai erneut Stärke gezeigt. Weiterhin getrieben vom boomenden Bausektor des Landes, der Rohstoffe aus dem Ausland benötigt, zogen die Importe in US-Dollar gerechnet um 14,8 Prozent im Vergleich zum Mai des Vorjahres an, wie die Zollverwaltung am Donnerstag in Peking berichtete. Die Exporte legten demnach um 8,7 Prozent zu und lagen damit genau wie die Einfuhren über den Erwartungen von Analysten. Unterm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...