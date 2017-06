Der Titel von Nordex zeigt sich heute schwächer (-1,8%) und rutscht auf ein neues 12-Monats-Tief. Damit steht der Titel von Nordex im Blickfeld der Anleger, denn kein anderer Titel im TecDax hat mehr an Wert verloren: Jenoptik (-0,3%), Carl Zeiss Meditec (-0,4%), Qiagen (-0,5%), GFT Technologie (-0,5%). In den Handel gestartet ist Nordex bei 12,07 Euro (Kursverlust am 07.06.2017...

Den vollständigen Artikel lesen ...