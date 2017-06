Dass Veränderung im Chemieanlagenbau nottut, wird an einfachen Zahlen deutlich: Zwischen 2005 und 2015 hat sich das Investitionsvolumen in der Chemie weltweit von knapp 60 Mrd. Euro auf über 170 Mrd. Euro fast verdreifacht - belegen Zahlen des europäischen Chemieverbandes Cefic. Zählt man die im Mittleren Osten realisierten Projekte, für die keine kumulierten Zahlen vorliegen, hinzu, dürfte das Volumen deutlich über 200 Mrd. Euro liegen. Die Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemieunternehmen sind im selben Zeitraum von rund 10 auf fast 16 Mrd. Euro gestiegen. Zugleich sank der Auftragseingang im deutschen Chemie-Großanlagenbau von über 5 auf zuletzt 1,7 Mrd. Euro. Die Projekte werden größer, der deutsche Chemieanlagenbau schrumpft.

Doch auch die europäische Chemie hat Federn gelassen: Zwar kommt der globale Branchenprimus derzeit noch aus Ludwigshafen, doch zwei Fusionen machen der BASF den Rang streitig: Der Merger zwischen den US-Konzernen Dow und Dupont sowie der Anfang Mai angekündigte, politisch motivierte Zusammenschluss der chinesischen Chemiegiganten Sinochem und Chemchina, die zusammen fast 100 Mrd. US-Dollar Umsatz auf die Waage bringen - 35 Mrd. mehr als die BASF.

Insbesondere der Blick nach China verdeutlicht den Paradigmenwechsel. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das kommunistische Land auch mit Hilfe ausländischer Chemie-Investoren zum wichtigsten Chemieproduzenten der Welt gemausert. Gleichzeitig sind aus den dortigen Design-Instituten und Abwicklungskonsortien Wettbewerber für die hiesigen Anlagenbau-Unternehmen erwachsen.

"Die Zeit der Großwildjäger ist vorbei", charakterisierte Jens-Michael Wegmann, ehemals Chef der Thyssenkrupp-Anlagenbausparte Industrial Solutions, vor anderthalb Jahren beim 4. Engineering Summit, die Entwicklung für den deutschen Großanlagenbau. Und Jürgen Nowicki, Sprecher der Geschäftsführung bei Linde Engineering, meinte angesichts des branchenübergreifend rückläufigen Bestelleingangs im Großanlagenbau, dass die Branche "ein neues Normal-Null" definieren müsse. Doch was für Kraftwerks- und Metallurgieanlagen gilt, findet im Chemieanlagenbau seine Ausnahme: Dieser kennt seit mehr als einem Jahrzehnt nur eine Richtung: aufwärts.

Boom im Chemieanlagenbau wird weitergehen

Spektakuläre Petrochemie-Projekte wie sie in Jubail, am Persischen Golf, in Abu Dhabi oder Katar errichtet werden, sind dabei nur ein Teil der jüngeren globalen Erfolgsgeschichte der Chemie. 57 Mrd. US-Dollar ...

