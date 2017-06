FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz SE erwägt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Komplettübernahme von Euler Hermes. Der Münchner Versicherungskonzern spreche gegenwärtig mit Beratern darüber, die restlichen Aktien mit einem Marktwert von 1,5 Milliarden Euro zu kaufen, die sich bisher nicht in seinem Besitz befinden, und das Unternehmen von der Börse zu nehmen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, laut Bericht.

Die Allianz hält bereits 63 Prozent an dem französischen Warenkreditversicherer. Eine abschließende Entscheidung, den Plan auch umzusetzen, gebe es bisher aber nicht. Eine Sprecherin des DAX-Konzerns sagte auf Nachfrage, Marktgerüchte würden nicht kommentiert. Die Aktie der Euler Hermes Group ist an der Börse Euronext in Paris notiert.

