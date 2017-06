München (ots) -



Smartphones inkl. Vertrag sind meist hochpreisige Modelle von Samsung und Apple Schwarz ist beliebteste Farbe für Smartphones - Frauen wählen auch gold und roségold Die meisten CHECK24-Kunden entscheiden sich für Handys mit großen Displays



93 Prozent der CHECK24-Kunden entscheiden sich bei ihrem Mobilfunkvertrag für Smartphones der Hersteller Samsung oder Apple. Welcher der beiden Hersteller bevorzugt wird, ist je nach Altersgruppe unterschiedlich: Während jüngere Verbraucher zwischen 18 und 30 Jahren Apple-Smartphones favorisieren, entscheiden sich Kunden über 30 Jahre öfter für Handys von Samsung.*)



Die Top Ten Smartphones, die CHECK24-Kunden zum Handyvertrag wählen, sind verhältnismäßig teure Endgeräte von Samsung oder Apple. Ein möglicher Grund dafür: Neue, hochpreisige Smartphones werden oft mit einer monatlichen Ratenzahlung über den Mobilfunkvertrag finanziert. Dementsprechend sind die zehn über CHECK24.de meistgekauften Smartphones ohne Vertrag deutlich günstigere Modelle unterschiedlicher Hersteller. Samsung ist in beiden Rankings mit mehreren Modellen vertreten, Apple taucht dagegen in der Top Ten der Smartphones ohne Vertrag lediglich mit dem iPhone SE auf.



Bei den zum Mobilfunkvertrag gewählten Smartphones ist die bevorzugte Handyfarbe schwarz. Über zwei Drittel der Männer greifen zu schwarzen oder grauen Smartphones. Frauen hingegen setzen auch auf auffälligere Farben wie gold und roségold. Mehr als die Hälfte der CHECK24-Kunden wählt ein Smartphone mit großem Display ab fünf Zoll. Möglicher Grund: Große Smartphones überzeugen z. B. durch eine komfortablere Bedienung und mehr Spaß beim Abspielen von Videos.



*)CHECK24.de hat alle zwischen Juni 2016 und Mai 2017 über das Vergleichsportal abgeschlossenen Mobilfunkverträge mit Smartphone betrachtet. Informationen zur Methodik und weitere Ergebnisse unter: http://ots.de/p2uZO



