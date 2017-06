Bad Marienberg - Die PROKON Regenerative Energien eG hat heute rund EUR 89,9 Mio. Schuldverschreibungen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...