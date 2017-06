Air Berlins Großaktionär Etihad will das Touristikgeschäft der Fluggesellschaft mit dem Ferienflieger Tuifly zusammenlegen. Doch der Deal ist weder genehmigt noch vollzogen. Das spüren Kunden von Air Berlin schon jetzt.

Die Neuordnung der Luftfahrt in Deutschland gerät ins Stocken. Ein wichtiges Abkommen für die Sanierung der hoch verschuldeten zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin zwischen Etihad und dem Tui-Reisekonzern über einen neuen Ferienflieger verliert an Dynamik. Die Folgen bekommen derzeit auch die Kunden von Air Berlin zu spüren, die sich auf die Flugpläne nicht mehr verlassen können. Der Hintergrund: Bei Staatskonzern aus dem Emirat Abu Dhabi dreht sich gerade das Personalkarussell. So ist der langjährige Etihad-Chef James Hogan gegangen, ein Nachfolger für den Posten steht noch nicht fest - es gibt lediglich eine Übergangslösung. Auch der Posten des Finanzchefs soll neu besetzt werden. "Etihad, der Mehrheitseigner von Air Berlin, benötigt nach den Veränderungen im Management offenbar mehr Zeit bei den Verhandlungen", sagte Tui-Chef Friedrich Joussen der Wirtschaftszeitung "Euro". Die neue Airline-Plattform solle nachhaltig sein - Gründlichkeit gehe deshalb vor Schnelligkeit.

Doch hinter vorgehaltener Hand sprechen ranghohe Manager mittlerweile von einer Menge Sand im Getriebe. "Das Etihad-Management muss selber wissen, was es will - aber das ist angesichts ...

