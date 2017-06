Asiens Aktienmärkte haben angesichts der britischen Wahl, der Senatsanhörung von Ex-FBI-Chef James Comey und der bevorstehenden EZB-Tagung mit uneinheitlichen Kursen reagiert.

In Tokio büßte der Nikkei-Index 0,38 Prozent auf 19.909 Punkte ein. Der breiter gefasste Topix-Index schloss 0,42 Prozent im Minus bei 1590 Punkten. Die Börsen in China zeigten sich leicht im Plus. Der MSCI-Index für Aktien im Asien-Pazifik-Raum ohne Japan notierte 0,15 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...